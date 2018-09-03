Стало відомо про невдалу пластичну операцію Ротару

У свої 71 Софія Ротару виглядає на двадцять років молодшою – струнка фігура, підтягнута і гладка шкіра обличчя. У програмі "Ти не повіриш!" колишній директор зірки Ольга Коняхіна розповіла, як співачці вдається залишатися ідеальною.

Колишній директор співачки Ольга Коняхіна стверджує, що своїм зовнішнім виглядом Софія Михайлівна зобов'язана пластичним хірургам.

Тільки за Коняхіної, з якою Ротару працювала десять років, артистка нібито кілька разів лягала під ніж хірурга в елітній клініці Санкт-Петербурга. Про це Ольга розповіла в програмі каналу "Ти не повіриш!", передає StarHit.

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Причому, не всі операції, які зробила Ротару, були вдалими. Одного разу вона втратила багато крові, й наслідки хірургічного втручання могли бути незворотні.

"Ротару не робить операції кожні два роки, ну, може, років у п'ять-шість – одну. Одного разу, ще до нашого знайомства, знаю, в неї була невдала операція. Там щось пошкодили, і ніяк не могли зупинити кров. Але і наступного разу вона пішла до того ж лікаря і начебто все стало нормально. Ротару робила кругову підтяжку обличчя. Софія Михайлівна дуже чітко розуміє, що не можна переборщувати з цим. Зауважте, як у неї все правильно. У неї просто гарне обличчя й завжди приблизно в одному віці", – розповіла Коняхіна.

Крім того, екс-директор Ротару розкрила і секрет стрункої фігури Софії Михайлівни. Народна артистка довгі роки дотримується суворої дієти. Ольга Коняхіна і сама намагалася наслідувати приклад співачки, але швидко зірвалася, не витримавши такого режиму харчування.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня, Софія Ротару повернулася до України після госпіталізації в РФ.