Стало відомо про невдалу пластичну операцію Ротару
Колишній директор співачки Ольга Коняхіна стверджує, що своїм зовнішнім виглядом Софія Михайлівна зобов'язана пластичним хірургам.
Тільки за Коняхіної, з якою Ротару працювала десять років, артистка нібито кілька разів лягала під ніж хірурга в елітній клініці Санкт-Петербурга. Про це Ольга розповіла в програмі каналу "Ти не повіриш!", передає StarHit.
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Причому, не всі операції, які зробила Ротару, були вдалими. Одного разу вона втратила багато крові, й наслідки хірургічного втручання могли бути незворотні.
"Ротару не робить операції кожні два роки, ну, може, років у п'ять-шість – одну. Одного разу, ще до нашого знайомства, знаю, в неї була невдала операція. Там щось пошкодили, і ніяк не могли зупинити кров. Але і наступного разу вона пішла до того ж лікаря і начебто все стало нормально. Ротару робила кругову підтяжку обличчя. Софія Михайлівна дуже чітко розуміє, що не можна переборщувати з цим. Зауважте, як у неї все правильно. У неї просто гарне обличчя й завжди приблизно в одному віці", – розповіла Коняхіна.
Крім того, екс-директор Ротару розкрила і секрет стрункої фігури Софії Михайлівни. Народна артистка довгі роки дотримується суворої дієти. Ольга Коняхіна і сама намагалася наслідувати приклад співачки, але швидко зірвалася, не витримавши такого режиму харчування.
Як повідомляв УНІАН, 30 серпня, Софія Ротару повернулася до України після госпіталізації в РФ.