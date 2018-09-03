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Фото могили Кобзона показали у мережі

10:11, 03 вересня 2018
Суспільство
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На похорон спочатку пускали тільки за перепустками / фото: «Московський комсомолець»

У Москві поховали радянського і російського співака Йосипа Кобзона, який помер в четвер, 30 серпня. Кобзона поховали на Востряковському кладовищі.

Знімки могили співака опублікувало видання «Московський комсомолець».

Зазначається, що на Востряковському кладовищі ввели «спецрежим» — на похорон пускали тільки за перепустками, а саме кладовище оточили. Втім, після того, як люди почали обурюватися, до могили, розташованої на «родинній ділянці», почали пропускати всіх.

Йосип Кобзон помер 30 серпня / фото: «Московський комсомолець»

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Довідка УНІАН. Кобзон народився 11 вересня 1937 року в Бахмутському районі Донецької області. Він був одним з найвідоміших радянських співаків, народним артистом СРСР (1987 рік), лауреатом Державної премії СРСР (1984 рік), нагороджений численними радянськими і російськими нагородами. Крім естрадної діяльності Кобзон з 1984 року викладав у Державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних.

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У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної Ради СРСР. З 1997 року був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури.

Україна позбавила Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Президент підписав відповідний указ. Також Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янська Донецької області. Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Також Кобзону було заборонено в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

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Теги: #співак#Йосип Кобзон