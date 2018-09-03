Аллі Пугачовій поставили страшний "діагноз"

Критик назвав Пугачову одним з головних розчарувань його життя.

Журналіст, відомий своїми нестандартними судженнями, Сергій Сосєдов відкрито розкритикував Аллу Пугачову. За його словами, вона втратила колишній талант.

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Музичний критик висловився про музичні здібності Примадонни російської естради Алли Пугачової, передає "СтарХіт".

"У Алли ніби все пішло. Не хочу слухати її фанеру! Я знаю Пугачову справжню. Ту, яка захоплювала своїм талантом мільйони. А зараз виходить прилизана жінка, щось таке співає. Алла закінчилася як співачка. На жаль, вона – одне з головних розчарувань у моєму житті. Ця співачка втратила і голос, й талант", - заявив Сосєдов.

Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова прийшла попрощатися з Кобзоном. Вона через три дні відреагувала на смерть співака на своїй сторінці у соцмережі.

Примадонна, про яку ходили чутки, ніби вона проігнорує панахиду, приїхала попрощатися з Кобзоном у повному сімейному складі - з Максимом Галкіним та Крістіною Орбакайте.