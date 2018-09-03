Настя Каменських "засвітила" оголені сідниці (фото)
13:50, 03 вересня 2018Суспільство
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Настя Каменських порівняла свою п'яту точку з попою Кім Кардашян.
Каменських не перестає тішити пікантними знімками / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських NK "засвітила" апетитні сідниці.
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На своїй сторінці в Instagram артистка в Stories поділилася селфі з ванної. На ньому Каменських зображена без макіяжу в білій футболці та стрінгах. Знімок артистка супроводила хештегом #попакакуКим.
Раніше українська співачка Настя Каменських виклала у мережу фотографії, на яких зображена в незвичайному вбранні з глибоким декольте.
фото instagram.com/kamenskux
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