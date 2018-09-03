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Настя Каменських "засвітила" оголені сідниці (фото)

13:50, 03 вересня 2018
Суспільство
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Каменських не перестає тішити пікантними знімками / фото instagram.com/kamenskux

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На своїй сторінці в Instagram артистка в Stories поділилася селфі з ванної. На ньому Каменських зображена без макіяжу в білій футболці та стрінгах. Знімок артистка супроводила хештегом #попакакуКим.

Раніше українська співачка Настя Каменських виклала у мережу фотографії, на яких зображена в незвичайному вбранні з глибоким декольте.

фото instagram.com/kamenskux

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Теги: #фото#Настя Каменських