Настя Каменських "засвітила" оголені сідниці (фото)

Настя Каменських порівняла свою п'яту точку з попою Кім Кардашян.

Українська поп-співачка Настя Каменських NK "засвітила" апетитні сідниці.

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На своїй сторінці в Instagram артистка в Stories поділилася селфі з ванної. На ньому Каменських зображена без макіяжу в білій футболці та стрінгах. Знімок артистка супроводила хештегом #попакакуКим.

Раніше українська співачка Настя Каменських виклала у мережу фотографії, на яких зображена в незвичайному вбранні з глибоким декольте.