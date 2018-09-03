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Ані Лорак уперше з'явилася на публіці з чоловіком після скандалу з його зрадою (фото)

13:53, 03 вересня 2018
Суспільство
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У ЗМІ не вщухає скандал довкола зради чоловіка Ані Лорак / фото instagram.com/muratnalca

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Спільний знімок чоловік Кароліни опублікував в Instagram. Сімейство сфотографувалося під час шкільної лінійки Софії - доньки Мурата та Ані Лорак.

Варто зазначити, що зіркова сім'я на знімку виглядає щасливою.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — у київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

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Теги: #фото#Ані Лорак