Ані Лорак уперше з'явилася на публіці з чоловіком після скандалу з його зрадою (фото)
13:53, 03 вересня 2018Суспільство
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Донька Мурата й Ані пішла в перший клас.
У ЗМІ не вщухає скандал довкола зради чоловіка Ані Лорак / фото instagram.com/muratnalca
Опальна українська співачка Ані Лорак вперше після скандалу зі зрадою чоловіка Мурата з'явилася з ним на публіці.
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Спільний знімок чоловік Кароліни опублікував в Instagram. Сімейство сфотографувалося під час шкільної лінійки Софії - доньки Мурата та Ані Лорак.
Варто зазначити, що зіркова сім'я на знімку виглядає щасливою.
Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — у київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.
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