Популярний український репер змінив імідж (фото)
14:33, 03 вересня 2018Суспільство
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Шанувальники порівняли Потапа з Брюсом Віллісом.
Потап зголив бороду / фото instagram.com/realpotap
Відомий український продюсер, автор пісень і співак Олексій Потапенко (Потап) змінив імідж, зголивши бороду й вуса.
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Фото у своєму новому образі артист опублікував в Instagram. На знімку зображений лисий Потап. Також він позбувся бороди.
Раніше український співак і продюсер Потап поділився новими фотографіями в соцмережі й викликав бурхливу реакцію серед дописників. На їхню думку, репер виглядає дуже постарілим і втомленим.
фото instagram.com/realpotap
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