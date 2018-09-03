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Популярний український репер змінив імідж (фото)

14:33, 03 вересня 2018
Суспільство
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Потап зголив бороду / фото instagram.com/realpotap

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Фото у своєму новому образі артист опублікував в Instagram. На знімку зображений лисий Потап. Також він позбувся бороди.

Раніше український співак і продюсер Потап поділився новими фотографіями в соцмережі й викликав бурхливу реакцію серед дописників. На їхню думку, репер виглядає дуже постарілим і втомленим.

фото instagram.com/realpotap

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Теги: #фото#Потап