Популярний український репер змінив імідж (фото)

Шанувальники порівняли Потапа з Брюсом Віллісом.

Відомий український продюсер, автор пісень і співак Олексій Потапенко (Потап) змінив імідж, зголивши бороду й вуса.

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Фото у своєму новому образі артист опублікував в Instagram. На знімку зображений лисий Потап. Також він позбувся бороди.

Раніше український співак і продюсер Потап поділився новими фотографіями в соцмережі й викликав бурхливу реакцію серед дописників. На їхню думку, репер виглядає дуже постарілим і втомленим.