"До чого весь цей цирк": Ані Лорак показала фото з донькою і нарвалася на критику

Фанати побажали дитині успіхів у навчанні, але багатьом не сподобалося, що дитина, схоже, пішла до школи в Росії.

Опальна українська співачка Ані Лорак відправила доньку в перший клас, за що її встигли розкритикувати в мережі.

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Фото з дочкою Ані Лорак показала в Instagram. "Сьогодні світлий день! Моя маленька дівчинка пішла в школу", - написала вона.

Фанати побажали дитині успіхів у навчанні, але багатьом не сподобалося, що дитина, схоже, пішла до школи в Росії. Лорак не вказала місце розташування з фотографією, але по напису "З днем знань" російською мовою, фанати зробили висновок, що дівчинка буде вчитися в РФ.

"Кажеш, що поза політикою, знаєш, що люблять тебе і в Росії, і у нас тут, вдома, могла б виставити фотку, не конкретно вказуючи мовну різницю", "Шкода,що в Росії,тепер стала від нас ще далі", "До чого весь цей цирк влаштовувати і кричати по всіх кутках як ви хочете повернуться в Україну і давати концерти, якщо віддаєте дитину в школу не на Батьківщині! Чи Батьківщина та, де більше грошей заплатять?", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак вперше з'явилася на публіці з чоловіком після скандалу з його зрадою.