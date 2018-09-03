Привітання з Днем знань: гурт Ріапобой випустив кліп, знятий на шкільній лінійці (відео)

Відео було знято під час реального концерту на випускний у стрийській школі №4.

Український музикант Ріапобой презентував кліп на пісню "Підручник". Нова пісня гурту Ріапобой "Підручник" – це подарунок на перший дзвінок школярам.

Кліп на новю пісню музикант опублікував на своєму каналі в YouTube. Відео було знято під час реального концерту на випускний у стрийській школі №4.

Читайте також"Гімн світу": як Ріапобой разом з сином ловили кольорові пелюшки в новому кліпі (відео)

"Для мене ця пісня про те, що треба любити кожну хвилину свого життя, наповнювати його сенсом і любов'ю. Адже ми – піщинки у Всесвіті, а наше життя – один світловий мить, яскрава спалах з темряви і в пітьму. Любіть свою школу, свою сім'ю, своїх наставників і вчителів, одногрупників та однокласників, свою країну і своє життя, адже хто його знає – буде інша. Адже ви – єдині автори своєї долі! А ця пісня – подарунок на перше вересня, щоб пом'якшити їм гіркоту втрати цього чудового концертного літа, яке ми провели разом", - каже фронтмен гурту Дмитро Шуров.

Пісня "Підручник" увійде в четвертий студійний альбом гурту.

Як повідомляв УНІАН, за останні пару років пісня Михайла Шуфутинського "Третє вересня" вже встигла стати мемом, і в цей день користувачі соцмереж масово згадують її в різних жартах.