71-річна Софія Ротару показала обличчя без макіяжу (фото)
09:03, 04 вересня 2018Суспільство
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На свіжому фото Ротару продемонструвала свою природну вроду.
Ротару має чудовий вигляд навіть без макіяжу / фото instagram.com/sofiarotaru.official
Відома українська співачка Софія Ротару потішила шанувальників, показавши нове фото.
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71-річна артистка на своїй сторінці в Instagram довела, що світлина без гриму для неї - не виклик. На свіжому фото Ротару продемонструвала свою природну вроду.
"Ось і літо минуло", - коротко підписала артистка знімок.
Як повідомляв УНІАН, співачка Софія Ротару два дні провела в башкирській реанімації. Але ввечері 27 серпня українську зірку відпустили додому.
30 серпня артистка повернулася до України після госпіталізації в РФ.
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