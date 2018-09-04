этот материал доступен на русском

71-річна Софія Ротару показала обличчя без макіяжу (фото)

09:03, 04 вересня 2018
Суспільство
26109 0
Ротару має чудовий вигляд навіть без макіяжу / фото instagram.com/sofiarotaru.official

Читайте такожСтало відомо про невдалу пластичну операцію Ротару

71-річна артистка на своїй сторінці в Instagram довела, що світлина без гриму для неї - не виклик. На свіжому фото Ротару продемонструвала свою природну вроду.

"Ось і літо минуло", - коротко підписала артистка знімок.

Як повідомляв УНІАН, співачка Софія Ротару два дні провела в башкирській реанімації. Але ввечері 27 серпня українську зірку відпустили додому.

30 серпня артистка повернулася до України після госпіталізації в РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Софія Ротару