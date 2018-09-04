71-річна Софія Ротару показала обличчя без макіяжу (фото)

На свіжому фото Ротару продемонструвала свою природну вроду.

Відома українська співачка Софія Ротару потішила шанувальників, показавши нове фото.

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71-річна артистка на своїй сторінці в Instagram довела, що світлина без гриму для неї - не виклик. На свіжому фото Ротару продемонструвала свою природну вроду.

"Ось і літо минуло", - коротко підписала артистка знімок.

Як повідомляв УНІАН, співачка Софія Ротару два дні провела в башкирській реанімації. Але ввечері 27 серпня українську зірку відпустили додому.

30 серпня артистка повернулася до України після госпіталізації в РФ.