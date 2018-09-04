"Можна побачити, звідки він з'явився на світ": екс-"віагру" розкритикували за вульгарне фото з сином

Анна Седокова сфотографувалася разом з дитиною, демонструючи при цьому свої практично оголені сідниці.

Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова викликала шквал критики в Instagram, опублікувавши вульгарне фото зі своїм маленьким сином.

Ганна сфотографувалася зі своїм маленьким сином Гектором на пляжі, де вона лежить разом з дитиною, демонструючи при цьому свої практично оголені сідниці.

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Підписники співачки висловили в коментарях своє здивування подібним видом на фотографії і обрушили на співачку шквал критики.

"У моїй стрічці з'явилося фото, ще не знаючи хто, подумала, що за п'яна гола бл... валяється, потім подивилася, хто це, дуже здивувалася, що така медійна особистість лежить, нічого гарного не бачу. Своєму чоловікові в особистому листуванні можна послати, але тільки без дитини", "не дуже пристойне фото.... жодна справжня леді не покаже свій зад. І тут не має значення, є що показувати чи ні", "Жахливо, Ань. Візьміть себе в руки", "Це вже занадто, таке виставляти з дитиною поруч", "Фото, щоб побачити, звідки син з'явився на світ?", - написали користувачі в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-"віагра" Анна Седокова поскаржилася, що не змогла спокійно виїхати з України в Росію. У співачки виникли проблеми з квитками.