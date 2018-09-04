Дружина українського нардепа показала фото у золотому купальнику в пустелі

Сімейство кілька днів провело на фестивалі Burning Man у пустелі Невади.

Діджейка Анастасія Топольська останній тиждень літа провела з чоловіком-депутатом Сергієм Лещенком і донькою Уляною в Америці.

Там сімейство не лише побувало у Каліфорнії, а й кілька днів провело на фестивалі Burning Man у пустелі Невади, передає ТаблоID.

Причому до цієї події Настя, Сергій та Уляна ретельно підготувалися, адже обов’язковою умовою перебування там є костюми.

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Усі вбрання для них створили майстрині з Patoka Studio, а кришталеві перуки з пір’ям зробив дизайнер Іван Фролов.

"Мене запрошували там виступити попередні два роки, але тільки в цьому я відчула, що хочу і можу. Вирішили поєднати сімейні канікули з новим досвідом", - розповіла Топольська.

"Нам пощастило з табором і організацією. Ми готувалися до якихось первісних умов, але вийшло все майже "лакшері". Ми жили в shift pod (спеціальний намет підвищеного комфорту – ред..), в британсько-американському таборі PlayGround, який вів сцену, на якій я виступала для Carl Cox разом з Martinez Brothers і Joseph Capriati", - поділилася Настя.

"У таборі були душ, туалети, сніданок і вечеря (їжа в таборі була одним з моїх highlights). Був загальний холодильник і в доступі вода. Так само нам заздалегідь приготували велосипеди", - зауважила вона.

Раніше дружина народного депутата України Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська опублікувала в мережі гарячий знімок.