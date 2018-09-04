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Пугачова і Вайкуле "засвітилися" на пляжній вечірці (фото)

11:55, 04 вересня 2018
Суспільство
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Знімки з Пугачовою показав Ніколаєв / фото instagram.com/igor_nikolaev_music

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Знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Ніколаєв, Примадонна російської естради та Лайма Вайкуле зустрілися на пляжній вечірці. Обидві постали в нарядах чорного кольору.

"Твір на тему "Як ми прощалися з літом". Прощалися легко і надовго, до такого яскравого, жаркого і чарівного літа!", - написав російський композитор.

фото instagram.com/igor_nikolaev_music

Раніше фанати підловили російську співачку Аллу Пугачову на вокзалі в Москві після відпустки у Прибалтиці. Мережу вразило вбрання і помолоділий вигляд Примадонни. Так, вона постала в коротких шортах, сонцезахисних окулярах і кепці.

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Теги: #фото#Алла Пугачова