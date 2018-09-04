Пугачова і Вайкуле "засвітилися" на пляжній вечірці (фото)

Судячи з підпису під знімками з Пугачовою, знаменитості прощалися з літом.

Відомий російський композитор Ігор Ніколаєв показав у мережі фото Алли Пугачової і Лайми Вайкуле.

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Знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Ніколаєв, Примадонна російської естради та Лайма Вайкуле зустрілися на пляжній вечірці. Обидві постали в нарядах чорного кольору.

"Твір на тему "Як ми прощалися з літом". Прощалися легко і надовго, до такого яскравого, жаркого і чарівного літа!", - написав російський композитор.

Раніше фанати підловили російську співачку Аллу Пугачову на вокзалі в Москві після відпустки у Прибалтиці. Мережу вразило вбрання і помолоділий вигляд Примадонни. Так, вона постала в коротких шортах, сонцезахисних окулярах і кепці.