Пугачова і Вайкуле "засвітилися" на пляжній вечірці (фото)
11:55, 04 вересня 2018Суспільство
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Судячи з підпису під знімками з Пугачовою, знаменитості прощалися з літом.
Знімки з Пугачовою показав Ніколаєв / фото instagram.com/igor_nikolaev_music
Відомий російський композитор Ігор Ніколаєв показав у мережі фото Алли Пугачової і Лайми Вайкуле.
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Знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Ніколаєв, Примадонна російської естради та Лайма Вайкуле зустрілися на пляжній вечірці. Обидві постали в нарядах чорного кольору.
"Твір на тему "Як ми прощалися з літом". Прощалися легко і надовго, до такого яскравого, жаркого і чарівного літа!", - написав російський композитор.
фото instagram.com/igor_nikolaev_music
Раніше фанати підловили російську співачку Аллу Пугачову на вокзалі в Москві після відпустки у Прибалтиці. Мережу вразило вбрання і помолоділий вигляд Примадонни. Так, вона постала в коротких шортах, сонцезахисних окулярах і кепці.
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