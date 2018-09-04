Лобода показала молодшу сестру (фото)

Більшість коментаторів вважають, що сестра набагато красивіша за саму співачку.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода показала фото зі своєю молодшою сестрою Ксенією.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

27-річну сестру співачки звуть Ксенія. Дівчата проводять багато часу разом. Світлана Лобода старша за свою сестру на 8 років.

Читайте також"Можна побачити, звідки він з'єднання явився на світ": екс-"віагру" розкритикували за вульгарне фото з сином

Коментатори зазначили під фото, що сестра виглядає навіть краще самої Світлани і зробили безліч компліментів її красі.

"У Світлани на цьому фото дуже страшне обличчя, а сестра красива тут", "Сестра набагато красивіша"; "Ви так схожі"; "Сестра за красою переплюнула Лободу"; "Як близнючки виглядають"; "Її замість себе і на концерти можна відправляти"; "Дуже схожі", - пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, опальну українську співачку Ані Лорак викрили у надмірному захопленні фотошопом.