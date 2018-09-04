Лобода показала молодшу сестру (фото)
Скандальна українська співачка Світлана Лобода показала фото зі своєю молодшою сестрою Ксенією.
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
27-річну сестру співачки звуть Ксенія. Дівчата проводять багато часу разом. Світлана Лобода старша за свою сестру на 8 років.
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Коментатори зазначили під фото, що сестра виглядає навіть краще самої Світлани і зробили безліч компліментів її красі.
"У Світлани на цьому фото дуже страшне обличчя, а сестра красива тут", "Сестра набагато красивіша"; "Ви так схожі"; "Сестра за красою переплюнула Лободу"; "Як близнючки виглядають"; "Її замість себе і на концерти можна відправляти"; "Дуже схожі", - пишуть коментатори.
Як повідомляв УНІАН, опальну українську співачку Ані Лорак викрили у надмірному захопленні фотошопом.