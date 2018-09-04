"Бог покарає тебе": ЗМІ назвали прокляттям слова першої дружини Кобзона

Коли у Кобзона лікарі діагностували рак, близькі згадали слова його першої дружини.

Йосипа Кобзона не стало на 81-му році життя. Він помер після тривалої боротьби з раком. Існує думка, що тяжка хвороба співака — це прокляття першої дружини Кобзона, співачки Вероніки Круглової.

Кобзон прожив з Кругловою понад два роки. ЗМІ повідомляли, що дружина співака завагітніла через рік після весілля. Музикант змусив жінку зробити аборт, який ледь не став причиною страшної трагедії – Круглова ледь не померла через сильну кровотечу, передають "Дни.ру".

"Бог покарає тебе за це. Він все бачить", - за чутками, саме ці слова вимовила Круглова, коли перебувала на межі життя і смерті.

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"Коли у Кобзона лікарі діагностували рак передміхурової залози, на боротьбу з яким він витратив більше десяти років життя, близькі згадали слова його першої дружини. А зараз, після смерті співака, багато хто взагалі впевнений – ці слова виявилися пророчими", - розповіли ЗМІ.

Зараз радянській зірці 78 років, вона давно переїхала до Америки, де знайшла довгоочікуване сімейне щастя з четвертим чоловіком. Про шлюб зі знаменитим музикантом вона згадувати не любить, як і про те нещасливий день.

"На жаль, нічого хорошого, пов'язаного з цією людиною, згадати не можу. Разом ми були близько трьох років. Історія спільного життя складалася з цілком банальних етапів: зійшлися, розписалися, розлучилися, потім знову зійшлися. Загалом, суцільні довгі проводи — зайві сльози. Всі ці неприємні перипетії пов'язані з особистою драмою: шлюб з Кобзоном дуже зламав мене, просто придушив морально", — ділилася Круглова.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.