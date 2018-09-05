Вєрка Сердючка "запалила" на афтепаті "Новой волны" у РФ: Ані Лорак і Лазарєв пустилися в танок (відео)
Вєрка Сердючка стала зіркою афтепаті відкриття "Новой волны-2018" в російському Сочі. Андрій Данилко вперше за кілька років виступив на публічному заході в РФ.
Читайте такожАні Лорак похвалилася відео з "Нової хвилі" в Росії
На афтепаті всі зірки та журналісти повинні були прийти в білому. Данилко витягнув на сцену Ані Лорак і Сергія Лазарєва.
На сторінці в Instagram співак Сергій Лазарєв поділився відео, на якому він разом з Ані Лорак "запалює" під хіт Сердючки. За словами Лазарєва, на афтепаті також була присутня дружина прем'єра Росії Дмитра Медведєва.
Сьогодні пройшов концерт відкриття Нової хвилі 2018. А слідом відгриміло Afterparty Відкриття!! White party! Dress code: білі костюми! Було дуже красиво і весело! Спеціальний гість Вєрка Сердючка! Ми всі дуже давно не бачили Андрія Данилка і він звичайно запалив! Нас з Кароліною @anilorak Вєрка Сердючка та її мама витягли на сцену і ми відірвалися по повній! Прошу зауважити (!!!!!), що ми Абсолютно тверезі ( тим більше , що на нас дивиться з першого ряду Світлана Володимирівна Медведєва) , Ми просто дуже раді були бачити свого друга Андрія Данилка і всіляко його підтримували!! Вєрка, з Поверненням!)) #Дружба #АниЛорак #СергейЛазарев #АндрейДанилко #ВеркаСердючка #НоваяВолна #дружбанародов #afterparty спасибі за відео Андрію Разыграеву @razygraev
Як повідомляв УНІАН, у російському Сочі стартував 17-й конкурс молодих виконавців "Новая волна". На ньому "засвітилася" опальна українська співачка Ані Лорак.