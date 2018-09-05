Вєрка Сердючка "запалила" на афтепаті "Новой волны" у РФ: Ані Лорак і Лазарєв пустилися в танок (відео)

Лазарєв разом з Ані Лорак танцює під хіт Сердючки.

Вєрка Сердючка стала зіркою афтепаті відкриття "Новой волны-2018" в російському Сочі. Андрій Данилко вперше за кілька років виступив на публічному заході в РФ.

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На афтепаті всі зірки та журналісти повинні були прийти в білому. Данилко витягнув на сцену Ані Лорак і Сергія Лазарєва.

На сторінці в Instagram співак Сергій Лазарєв поділився відео, на якому він разом з Ані Лорак "запалює" під хіт Сердючки. За словами Лазарєва, на афтепаті також була присутня дружина прем'єра Росії Дмитра Медведєва.

Як повідомляв УНІАН, у російському Сочі стартував 17-й конкурс молодих виконавців "Новая волна". На ньому "засвітилася" опальна українська співачка Ані Лорак.