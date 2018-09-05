Дівчина Бонда приїхала до рідного Бердянська і скупалася в Азовському морі (фото, відео)
10:04, 05 вересня 2018Суспільство
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Всесвітню популярність принесла Ользі Куриленко роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя".
Куриленко прогулялася у своєї школи / Instagram Ольга Куриленко
Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко навідалася до рідного Бердянська і скупалася в Азовському морі.
Фото і відео з відпочинку зірка опублікувала у своєму Instagram.
Instagram Ольга Куриленко
"Останні дні літа ... На пляжі Азовського моря, де я провела багато років свого дитинства", - написала актриса під фото.
Зазначимо, що всесвітню популярність Куриленко принесла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя".
Ольга Куриленко народилася в Бердянську. У віці 16 років Куриленко переїхала працювати до Парижа у якості моделі.
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