Дівчина Бонда приїхала до рідного Бердянська і скупалася в Азовському морі (фото, відео)

Всесвітню популярність принесла Ользі Куриленко роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя".

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко навідалася до рідного Бердянська і скупалася в Азовському морі.

Фото і відео з відпочинку зірка опублікувала у своєму Instagram.

"Останні дні літа ... На пляжі Азовського моря, де я провела багато років свого дитинства", - написала актриса під фото.

Зазначимо, що всесвітню популярність Куриленко принесла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя".

Ольга Куриленко народилася в Бердянську. У віці 16 років Куриленко переїхала працювати до Парижа у якості моделі.

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