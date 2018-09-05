У мережі з'явилося архівне спільне фото Пугачової та Ротару

Зараз обидві поп-діви - і Пугачова, й Ротару - виглядають стрункішими й доглянутішими.

Днями син 71-річної Ротару, продюсер Руслан Євдокименко, показав її архівне фото 2012 року, зроблене в Ялті.

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На знімку Ротару позує у компанії Алли Пугачової й онуків, Анатолія і Софії. У коментарях шанувальники зазначили, що зараз обидві поп-діви виглядають стрункішими й більш доглянутими. Фото опубліковано в Instagram таблоїд-каналу Zvezda_v_choke.

Багато хто вважає, що Алла Пугачова й Софія Ротару не ладнають між собою, оскільки все життя були одна для одної головними конкурентками на естраді. Дійсно, не можна не відзначити, що артисток й донині продовжують порівнювати за багатьма параметрами.

Раніше 71-річна Софія Ротару на свіжому фото продемонструвала свою природну красу, показавши обличчя без макіяжу.