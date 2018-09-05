этот материал доступен на русском

У мережі з'явилося архівне спільне фото Пугачової та Ротару

12:50, 05 вересня 2018
Суспільство
8065 0
За 6 років поп-діви лише покращали / фото instagram.com/zvezda_v_choke

Читайте такожПугачова і Вайкуле "засвітилися" на пляжній вечірці (фото)

На знімку Ротару позує у компанії Алли Пугачової й онуків, Анатолія і Софії. У коментарях шанувальники зазначили, що зараз обидві поп-діви виглядають стрункішими й більш доглянутими. Фото опубліковано в Instagram таблоїд-каналу Zvezda_v_choke.

Багато хто вважає, що Алла Пугачова й Софія Ротару не ладнають між собою, оскільки все життя були одна для одної головними конкурентками на естраді. Дійсно, не можна не відзначити, що артисток й донині продовжують порівнювати за багатьма параметрами.

Раніше 71-річна Софія Ротару на свіжому фото продемонструвала свою природну красу, показавши обличчя без макіяжу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Софія Ротару