"Мурат не ревнує?": Лорак похвалилася знімком з Кіркоровим у "підковдрі"

Увагу користувачів на знімку привернула не стільки сама Лорак, скільки наряд Кіркорова. Вони порівняли його з підковдрою і чайною бабою.

Українська співачка Ані Лорак, яка вирушила на фестиваль "Нова хвиля" в Сочі, похвалилася спільним знімком з російським телеведучим Андрієм Малаховим і співаком Філіпом Кіркоровим.

Фото опубліковано в Instagram артистки.

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Увагу користувачів на знімку привернула не стільки сама Лорак, скільки наряд Кіркорова. Вони порівняли його з підковдрою і чайною бабою.

"Кіркоров не заморочувався, натягнув підковдру і пішов", "Мурат вас не ревнує?", "Це не чоловік, а клоун якийсь", "Філіп думав що прийшов на піжамну вечірку?", "А чого Кіркорову жіночий костюм наділи?", "Філю хоч на чайник саджай", - пишуть користувачі в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, у російському Сочі стартував 17-й конкурс молодих виконавців "Нова хвиля". На ньому "засвітилася" опальна українська співачка Ані Лорак.