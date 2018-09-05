Українська співачка привітає росіян з днем народження Москви

Екс-"віагра" Анна Сєдокова візьме участь у флешмобі на честь дня народження Москви.

Українська співачка і колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова візьме участь у флешмобі на честь дня народження Москви.

Про це співачка розповіла в Instagram.

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"9 вересня мене запросили взяти участь у Зірковому флешмобі на честь дня народження столиці і привітати її подарунком, зробленим, а точніше посадженим, своїми руками. Я та інші артисти 9 вересня в 11 ранку будемо висаджувати квіти на одному з майданчиків фестивалю Квітковий джем", - написала Сєдокова.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова викликала шквал критики в Instagram, опублікувавши вульгарне фото зі своїм маленьким сином.