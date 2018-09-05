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Надя Дорофєєва в купальнику показала спокусливу фігуру (фото)

15:26, 05 вересня 2018
Суспільство
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Дорофєєва похвалилася фігурою / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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На знімку, який співачка розмістила в історіях Instagram, вона позує в стильному чорному купальнику.

Надя Дорофєєва в купальнику / instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше Настя Каменських показала груди в наряді з відвертим декольте.

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Теги: #Надя Дорофєєва