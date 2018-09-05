Надя Дорофєєва в купальнику показала спокусливу фігуру (фото)
15:26, 05 вересня 2018Суспільство
1066 0
На знімку, який співачка розмістила в історіях Instagram, вона позує в стильному чорному купальнику.
Дорофєєва похвалилася фігурою / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Відома українська співачка, солістка групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів черговим фото в купальнику.
Читайте такожНадя Дорофєєва показала інтимні тату (відео)
На знімку, який співачка розмістила в історіях Instagram, вона позує в стильному чорному купальнику.
Надя Дорофєєва в купальнику / instagram.com/nadyadorofeeva
Раніше Настя Каменських показала груди в наряді з відвертим декольте.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter