Надя Дорофєєва в купальнику показала спокусливу фігуру (фото)

На знімку, який співачка розмістила в історіях Instagram, вона позує в стильному чорному купальнику.

Відома українська співачка, солістка групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів черговим фото в купальнику. Читайте такожНадя Дорофєєва показала інтимні тату (відео) На знімку, який співачка розмістила в історіях Instagram, вона позує в стильному чорному купальнику. Раніше Настя Каменських показала груди в наряді з відвертим декольте.

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