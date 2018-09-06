Ані Лорак з'явилася в незвичному образі на фестивалі у Росії (фото)

Знімок Ані Лорак за кілька годин набрав понад 42 тисячі лайків.

Українська співачка Ані Лорак активно публікує фото з фестивалю "Новая волна" в російському Сочі. Так, на новому фото вона постала в ніжній сукні.

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На знімку, опублікованому в Instagram, артистку порівнюють з принцесою. Ані Лорак вдало підкреслила фігуру новим луком. Співачка розпустила волосся й обрала червону помаду.

Варто зазначити, що такі наряди зірка обирає вкрай рідко - вона любить одяг в обліпку.

"Квіткова принцеса", "Шалено красивий образ", "Сукня розкушна", "Дюймовочка!", "Фея", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше опальна українська співачка Ані Лорак, яка вирушила на конкурс "Новая волна" в російському Сочі, поділилася кадрами свого виступу.