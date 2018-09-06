Тіну Кароль запідозрили у вагітності (фото)
13:21, 06 вересня 2018Суспільство
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Співачка Тіна Кароль заінтригувала фанатів фото з рукою на животі.
Артистка заінтригувала новим фото / фото instagram.com/tinakarol_fantina
Відома українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників новими фото.
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На фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося фото, на якому Кароль позує у червоному костюмі. Її рука лежить на животі, а в підписі до світлини написано: "Не губіться в здогадах. Вам все відомо".
Дописники стали гадати, а чи не вагітна артистка: "Вагітна?", "Обман зору або...вагітна?", "Підозріло. Вагітна, чи що?" - запитують у коментарях.
Інші вважають, що артистка не вагітна, а це просто невдалий ракурс.
Раніше популярна українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко показала вагітний живіт.
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