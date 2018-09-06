Тіну Кароль запідозрили у вагітності (фото)

Співачка Тіна Кароль заінтригувала фанатів фото з рукою на животі.

Відома українська співачка Тіна Кароль заінтригувала шанувальників новими фото.

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На фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося фото, на якому Кароль позує у червоному костюмі. Її рука лежить на животі, а в підписі до світлини написано: "Не губіться в здогадах. Вам все відомо".

Дописники стали гадати, а чи не вагітна артистка: "Вагітна?", "Обман зору або...вагітна?", "Підозріло. Вагітна, чи що?" - запитують у коментарях.

Інші вважають, що артистка не вагітна, а це просто невдалий ракурс.

Раніше популярна українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко показала вагітний живіт.