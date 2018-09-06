"Фотошоп!": Ані Лорак "рознесли" за нове фото
15:28, 06 вересня 2018Суспільство
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Знімок опальної Ані Лорак за дві години набрав понад 40 тисяч лайків.
Співачку знову розкритикували / фото instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, постала в незвичному для неї образі - в джинсах.
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Знімок артистка опублікувала в Instagram. Верх зірка обрала білий, з прозорою накидкою. Доповнила образ Ані Лорак сонцезахисними окулярами.
"Фотошоп!", "Карлик низькорослий!", "Знову цей клоун у кайданах!", "Джинси тобі дуже пасують", "Ну, у неї й ротяра", "Лорак, де твоя фігурка?", "Все худіша і худіша!?", - пишуть у коментарях під фото.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Ані Лорак активно публікує фото з фестивалю "Новая волна" в російському Сочі. Так, раніше на новому фото вона постала в ніжній сукні.
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