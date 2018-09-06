этот материал доступен на русском

"Фотошоп!": Ані Лорак "рознесли" за нове фото

15:28, 06 вересня 2018
Суспільство
1328 0
Співачку знову розкритикували / фото instagram.com/anilorak

Читайте такожАні Лорак у "чорному" образі довела до сліз публіку на конкурсі у Росії (фото)

Знімок артистка опублікувала в Instagram. Верх зірка обрала білий, з прозорою накидкою. Доповнила образ Ані Лорак сонцезахисними окулярами.

"Фотошоп!", "Карлик низькорослий!", "Знову цей клоун у кайданах!", "Джинси тобі дуже пасують", "Ну, у неї й ротяра", "Лорак, де твоя фігурка?", "Все худіша і худіша!?", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Ані Лорак активно публікує фото з фестивалю "Новая волна" в російському Сочі. Так, раніше на новому фото вона постала в ніжній сукні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ані Лорак