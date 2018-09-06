Надя Дорофєєва "блиснула" сідницями на відвертому фото

Шанувальники в коментарях розхвалили фігуру співачки, зазначивши, що вона відмінно виглядає.

Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів новим гарячим знімком. Артистка сфотографувалася в чорному обтислому купальнику, оголивши сідниці. Свій свіжий знімок Дорофєєва опублікувала в Instagram. Фото вона іронічно підписала "Дружина Вови Дантеса". Читайте також"Мурат не ревнує?": Лорак похвалилася знімком з Кіркоровим у "підковдрі" Шанувальники в коментарях розхвалили фігуру співачки, зазначивши, що вона відмінно виглядає. "Як можна бути такою красунею?", Красуня", "Немає слів!", "Дуже красива фігура", - пишуть фани. Як повідомляв УНІАН, фанати не дізналися Лободу на раритетному фото "без губ".

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