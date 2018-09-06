Надя Дорофєєва "блиснула" сідницями на відвертому фото
16:12, 06 вересня 2018Суспільство
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Шанувальники в коментарях розхвалили фігуру співачки, зазначивши, що вона відмінно виглядає.
Артистка сфотографувалася в чорному обтягуючому купальнику / Instagram Надя Дорофєєва
Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів новим гарячим знімком. Артистка сфотографувалася в чорному обтислому купальнику, оголивши сідниці.
Свій свіжий знімок Дорофєєва опублікувала в Instagram. Фото вона іронічно підписала "Дружина Вови Дантеса".
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Шанувальники в коментарях розхвалили фігуру співачки, зазначивши, що вона відмінно виглядає.
"Як можна бути такою красунею?", Красуня", "Немає слів!", "Дуже красива фігура", - пишуть фани.
Як повідомляв УНІАН, фанати не дізналися Лободу на раритетному фото "без губ".
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