Відомий композитор, якого Кобзон незадовго до смерті назвав онкохворим, шокував худобою (фото)

Російський продюсер і композитор Ігор Крутой має кепський вигляд на нових фото.

Незадовго до смерті Йосип Кобзон, який роками боровся з онкологічним захворюванням, на всю країну повідомив про те, що російський композитор Ігор Крутой хворий на рак. Шанувальники, дивлячись на свіжі фото продюсера, переконані, що смертельна недуга атакує його.

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У Сочі проходить "Новая волна", організаторор якої - Ігор Крутой. Фани, побачивши кадри з ним, стривожилися. Вони дійшли висновку, що російський продюсер і композитор має кепський вигляд, передають "Дни.ру".

"Та вже, сильно здав", "Деякі хвороби як рак ні за які гроші не вилікувати, будь ти хоч тричі багатим", "Схуд маестро", "Ого, нічого собі, не одразу його впізнала", "Як він старо виглядає", – пишуть коментатори під фото, опублікованими в Instagram.

Нагадаємо, що кілька місяців тому у ток-шоу "Пусть говорят", присвяченому боротьбі з онкологією, з'явився Йосип Кобзон і поіменно назвав тих, хто бореться за своє життя. За словами метра, зі смертельно небезпечною хворобою нібито борються співак Олександр Розенбаум, дизайнер Валентин Юдашкін і продюсер Ігор Крутой.