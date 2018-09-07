Українська співачка, яка втекла у Росію, приїхала до Києва (фото)
Українська співачка Аліна Гросу, яка вже давно будує кар'єру в РФ, приїхала в Київ.
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Відповідні фото співачка опублікувала у своєму Instagram.
На знімках дівчина стоїть разом з невідомим чоловіком на тлі київських висоток. У геолокації до знімка вказано місто Київ.
Також Гросу опублікувала ще ряд фотографій, де вона на зустрічі зі студентами КНУКіМ. За словами Гросу, на зустріч її запросив Михайло Поплавський.
Спасибі вам велике за таку чудову зустріч:) сподіваюся, вона була вам корисною і я своєю історією, хоч трохи, змогла надихнути вас на нові звершення! Ви чудові❤️ удачі всім і кожному ... окрема подяка Михайлу Михайловичу за запрошення і за неймовірну підтримку протягом всієї моєї кар'єри:))) всіх люблю❤️
Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак запідозрили в романтичних стосунках з російським співаком. Під фото з Лазарєвим у записі Лорак з'явилася ціла хвиля коментарів про те, що співаки зустрічаються і що їх зв'язує набагато більше, ніж просто дружба.