Українська співачка, яка втекла у Росію, приїхала до Києва (фото)

На знімках дівчина стоїть разом з невідомим чоловіком на тлі київських висоток. У геолокації до знімка вказано місто Київ.

Українська співачка Аліна Гросу, яка вже давно будує кар'єру в РФ, приїхала в Київ.

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Відповідні фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

На знімках дівчина стоїть разом з невідомим чоловіком на тлі київських висоток. У геолокації до знімка вказано місто Київ.

Також Гросу опублікувала ще ряд фотографій, де вона на зустрічі зі студентами КНУКіМ. За словами Гросу, на зустріч її запросив Михайло Поплавський.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак запідозрили в романтичних стосунках з російським співаком. Під фото з Лазарєвим у записі Лорак з'явилася ціла хвиля коментарів про те, що співаки зустрічаються і що їх зв'язує набагато більше, ніж просто дружба.