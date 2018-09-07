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Українська співачка, яка втекла у Росію, приїхала до Києва (фото)

13:29, 07 вересня 2018
Суспільство
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Instagram Аліна Гросу

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Відповідні фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

На знімках дівчина стоїть разом з невідомим чоловіком на тлі київських висоток. У геолокації до знімка вказано місто Київ.

Також Гросу опублікувала ще ряд фотографій, де вона на зустрічі зі студентами КНУКіМ. За словами Гросу, на зустріч її запросив Михайло Поплавський.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак запідозрили в романтичних стосунках з російським співаком. Під фото з Лазарєвим у записі Лорак з'явилася ціла хвиля коментарів про те, що співаки зустрічаються і що їх зв'язує набагато більше, ніж просто дружба.

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Теги: #співачка#Аліна Гросу у Києві