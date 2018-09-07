"Музей воскових фігур": мережу шокувало фото Ані Лорак з Кіркоровим

Артистів звинуватили в надмірному захопленні пластикою. Розкритикували фанати і образ Ані Лорак.

Українську співачку Ані Лорак і російського співака Філіпа Кіркорова розкритикували в Instagram за свіже фото.

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На фото співаки позують під час музичного фестивалю "Нова хвиля" в Сочі. Артистів звинуватили в надмірному захопленні пластикою. Розкритикували фанати і образ Ані Лорак.

"Музей воскових фігур", "Кіркоров як узбек", "Кіркоров клоун, Лорак мумія", "Кароліна, що за наряд у вас? Так одягалися в 90-е, підсвічники, пояс, фасон - все звідти", "Пилип на себе не схожий через купу операцій", "Філя, ти смішний у своєму вбранні. Зміни імідж", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак запідозрили в романтичних стосунках з російським співаком.