"Музей воскових фігур": мережу шокувало фото Ані Лорак з Кіркоровим
15:59, 07 вересня 2018Суспільство
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Артистів звинуватили в надмірному захопленні пластикою. Розкритикували фанати і образ Ані Лорак.
Нове фото Лорак розкритикували / instagram.com/anilorak
Українську співачку Ані Лорак і російського співака Філіпа Кіркорова розкритикували в Instagram за свіже фото.
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На фото співаки позують під час музичного фестивалю "Нова хвиля" в Сочі. Артистів звинуватили в надмірному захопленні пластикою. Розкритикували фанати і образ Ані Лорак.
"Музей воскових фігур", "Кіркоров як узбек", "Кіркоров клоун, Лорак мумія", "Кароліна, що за наряд у вас? Так одягалися в 90-е, підсвічники, пояс, фасон - все звідти", "Пилип на себе не схожий через купу операцій", "Філя, ти смішний у своєму вбранні. Зміни імідж", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак запідозрили в романтичних стосунках з російським співаком.
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