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Ані Лорак заявила, що не зможе пробачити зраду

19:10, 08 вересня 2018
Суспільство
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Ані Лорак з'являється на публіці без обручки / фото instagram.com/anilorak

Про це повідомляє Dni.ru.

"Я не зможу пробачити зраду. Адже той, хто любить, не зрадить. А якщо розлюбив, то вже нічого не повернути", - заявила журналістам співачка.

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При цьому вона закликала жінок бути терплячими, милосердними, вміти поступатися.

"Адже ви – справжні діви любові", – сказала Лорак.

Нагадаємо, раніше навколо сім'ї Ані Лорак розгорівся скандал, після того, як її чоловіка зняли в одному з київських караоке-клубів з іншою жінкою. На відео чоловік обіймав супутницю, щось шепочучи їй на вушко. Передбачувану коханку Мурата Налчаджіоглу звуть Яна Бєляєва.

Як повідомляв УНІАН, навчання в московській гімназії дочки співачки Ані Лорак обійдеться в більш ніж 30 тисяч доларів.

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Теги: #Ані Лорак у Росії#Ані Лорак