Ані Лорак заявила, що не зможе пробачити зраду

При цьому вона закликала жінок бути терплячими, милосердними, вміти поступатися.

За лаштунками конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля" Ані Лорак, яка з'являється на публіці без обручки, заявила, що не прощає зради.

Про це повідомляє Dni.ru.

"Я не зможу пробачити зраду. Адже той, хто любить, не зрадить. А якщо розлюбив, то вже нічого не повернути", - заявила журналістам співачка.

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При цьому вона закликала жінок бути терплячими, милосердними, вміти поступатися.

"Адже ви – справжні діви любові", – сказала Лорак.

Нагадаємо, раніше навколо сім'ї Ані Лорак розгорівся скандал, після того, як її чоловіка зняли в одному з київських караоке-клубів з іншою жінкою. На відео чоловік обіймав супутницю, щось шепочучи їй на вушко. Передбачувану коханку Мурата Налчаджіоглу звуть Яна Бєляєва.

Як повідомляв УНІАН, навчання в московській гімназії дочки співачки Ані Лорак обійдеться в більш ніж 30 тисяч доларів.