Настя Каменських розкрила подробиці відпочинку з Потапом й анонсувала нову пісню "Попа, как у Ким" (відео)

Співачка провела відпустку в Італії.

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно випустила нову композицію LOMALA, зізналася що влітку не тільки встигла попрацювати, а гарно провести відпустку.

Виконавиця зізналася, що перебуваючи довгий період у Каліфорнії вона не тільки встигла відпочити, а й записати нову пісню з провокативною назвою. Про це йдеться у "Світському житті", передає ТСН.

"Я записувала пісню. В мене є мрія. Я завжди мріяла про "Греммі" і дуже хочу в цьому напрямку розвиватись. По-перше, ми домовилися з Потапом, що в нас дуетна пауза. А це вже крок великий, тому що "Греммі", я хотіла отримати все ж таки сама. А зараз я зробила ще реп-пісню під назвою "Попа, как у Ким". Тому в мене дуже багато планів", - поділилася Каменських.

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Останнім часом у соцмережах співачки постійно зявляються світлини, на яких Настя демонструє свої сідниці. Однак, на думку співачки, нічого в цьому поганого немає.

"У кожної людини є вибір, ти можеш чи дивитися, чи не дивитися. Ніхто тебе не заставляє. Я викладаю свої принади, тому що я молода, красива, гарна. І мені здається, що десь у років 60 я такі світлини вже нікому не покажу", - прокоментувала свої знімки артистка.

Окрім Каліфорнії, влітку Каменських встигла відпочити у Італії, де за дивним збігом обставин опинився Потап.

"Був не тільки Потап, ми їхали з друзями. Це був найсмачніший відпочинок, найсмішніший мій відпочинок, тому що ми тільки сміялися і їли", - зізналася співачка.

Італія для Каменських - друга батьківщина, тому що в дитинстві вона тривалий час жила в родині, яку вона називає своєю другою родиною. Виконавиця навіть мріє про італійське весілля.

"Я мрію про італійське весілля ще з 6 років. Я пам'ятаю, що коли я була в цій сім'ї, яка дійсно для мене як рідна родина, італійська мама готувала мені придане. Покривало. У Італіїї вони дуже гарні, з вишивками. Обов'язково подарували мені католичний хрестик. Ще мені подарували виделки, ножі. Проте нажаль так вийшло, що ми загубили контакти одне одного. І цього разу я з'їздила до них, але в цей час було якесь свято і нікого не було. Я залишила там записку, де написала, що це я, що дуже хочу знайти зв'язок", - розповіла Настя.