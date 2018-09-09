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"Вам тут ніби 50 років": мережу налякало нове фото Ані Лорак

14:04, 09 вересня 2018
Суспільство
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Не всі оцінили новий образ Ані Лорак / фото instagram.com/anilorak

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Так на своїй сторінці в Instagram артистка з'явилася в довгій чорній сукні з відкритими плечима і розрізом на стегні, а також укладкою в стилі ретро.

"Зачіска жах", "Вам тут ніби 50 років", "Чому всі тітки з віком стрижуться коротше?", Босоніжки ці повнять ногу", "Років десять плюс", "Ця зачіска старить", "Старенька", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше українську співачку Ані Лорак і російського співака Філіпа Кіркорова розкритикували в Instagram за свіже фото.

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Теги: #фото#Ані Лорак