"Вам тут ніби 50 років": мережу налякало нове фото Ані Лорак

Знімок з Ані Лорак в ретро-образі набрав майже 118 тисяч лайків, але багато хто "розніс" зовнішній вигляд співачки.

Українська співачка Ані Лорак з'явилася на фестивалі "Новая волна" в Росії в незвичному образі.

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Так на своїй сторінці в Instagram артистка з'явилася в довгій чорній сукні з відкритими плечима і розрізом на стегні, а також укладкою в стилі ретро.

"Зачіска жах", "Вам тут ніби 50 років", "Чому всі тітки з віком стрижуться коротше?", Босоніжки ці повнять ногу", "Років десять плюс", "Ця зачіска старить", "Старенька", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше українську співачку Ані Лорак і російського співака Філіпа Кіркорова розкритикували в Instagram за свіже фото.