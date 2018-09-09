"Вам тут ніби 50 років": мережу налякало нове фото Ані Лорак
14:04, 09 вересня 2018Суспільство
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Знімок з Ані Лорак в ретро-образі набрав майже 118 тисяч лайків, але багато хто "розніс" зовнішній вигляд співачки.
Не всі оцінили новий образ Ані Лорак / фото instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак з'явилася на фестивалі "Новая волна" в Росії в незвичному образі.
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Так на своїй сторінці в Instagram артистка з'явилася в довгій чорній сукні з відкритими плечима і розрізом на стегні, а також укладкою в стилі ретро.
"Зачіска жах", "Вам тут ніби 50 років", "Чому всі тітки з віком стрижуться коротше?", Босоніжки ці повнять ногу", "Років десять плюс", "Ця зачіска старить", "Старенька", - пишуть у коментарях під фото.
Раніше українську співачку Ані Лорак і російського співака Філіпа Кіркорова розкритикували в Instagram за свіже фото.
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