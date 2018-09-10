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Співачка Світлана Тарабарова вперше стала мамою

10:00, 10 вересня 2018
Суспільство
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Первісток подружжя народився в одному з пологових будинків Києва \ viva.ua

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Артистка народила своєму коханому, продюсеру Олексію Бондарю сина. Малюк з'явився на світ сьогодні, 10 вересня, повідомляє "РадіоЛюкс".

Первісток подружжя народився в одному з пологових будинків Києва. І мама, і малюк почувають себе добре.

Світлана Тарабарова довгий час приховувала свою вагітність. У підсумку цікаве положення виконавиця офіційно розсекретила у травні, знявшись у зворушливій фотосесії, де продемонструвала округлий животик.

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Теги: #співачка#пологи