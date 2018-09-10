Олег Винник виступив на фестивалі весільних обрядів у Малинівці (відео)
10:44, 10 вересня 2018Суспільство
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На Харківщині пройшов фестиваль весільних обрядів.
Олег Винник виступив на фестивалі весільних обрядів у Малинівці.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Весілля у Малинівці з Винником. На Харківщині пройшов фестиваль весільних обрядів. На нього завітало майже 75 тисяч людей.
Щоправда, більшість зізналася, що прийшли подивитися не стільки на весільні традиції, як на зіркового гостя - Олега Винника.
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