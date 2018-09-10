Після повернення до Росії Пугачова стривожила прихильників зізнанням: я так стомилася

Алла Пугачова повернулася в Росію через місяць відсутності. Примадонна прибула до Москви в особистому вагоні і зізналася, що дуже стомилася.

Останні тижні Алла Пугачова з двійнятами Лізою і Гаррі і цілим штатом помічників провела в Юрмалі. На Ризькому вокзалі Примадонну зустрічав молодий чоловік, гуморист і шоумен Максим Галкін.

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Журналісти вручили Примадонні букет жовтих хризантем і поцікавилися самопочуттям. "Діти – добре, а я так стомилася..." – зізналася Алла Борисівна в передачі "Ти не повіриш!", передають "Дні.ру".

Примадонна відійшла до автомобіля, відвернувшись від представників ЗМІ, але журналісти не засмутилися і почали ставити питання Гаррі і Лізі.

Зазначимо, що Пугачова воліє подорожувати потягами. За чутками, Примадонна боїться літати, за іншою інформацією, здійснювати перельоти їй не дозволяє здоров'я. Цього разу спеціально для коханої дружини Галкін викупив так званий вагон. Шість комфортабельних VIP-купе зі спальнею, вітальнею і душовою у кожному. В її розпорядженні було зручне ліжко-трансформер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Пугачова і Вайкуле "засвітилися" на пляжній вечірці. Обидві постали в нарядах чорного кольору.