"Як портьєра у театрі": Лобода здивувала дивною сукнею на "Новій хвилі"
21:55, 10 вересня 2018Суспільство
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Вбрання від модного дому Gucci обійшовся співачці в 4 тисячі євро, однак не всім шанувальникам артистки воно припало до смаку.
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram / Instagram Світлана Лобода
Скандальна українська співачка Світлана Лобода з'явилася на російському музичному конкурсі "Нова хвиля" в незвичайній сукню кольору електрик.
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Instagram Світлана Лобода
Вбрання від модного дому Gucci обійшлося співачці в 4 тисячі євро, однак не всім шанувальникам артистки воно припало до смаку.
"Ноги довгі, але плаття не дуже", "Я так розумію, чим безглуздіший наряд, тим Лобода і привабливіша!", "Сукня театральна портьєра.. ноги ідеальні", - пишуть в мережі.
Як повідомляв УНІАН, раніше Світлана Лобода показала молодшу сестру. Більшість коментаторів вважають, що сестра набагато красивіше самої співачки.
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