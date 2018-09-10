"Як портьєра у театрі": Лобода здивувала дивною сукнею на "Новій хвилі"

Вбрання від модного дому Gucci обійшовся співачці в 4 тисячі євро, однак не всім шанувальникам артистки воно припало до смаку.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода з'явилася на російському музичному конкурсі "Нова хвиля" в незвичайній сукню кольору електрик.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Вбрання від модного дому Gucci обійшлося співачці в 4 тисячі євро, однак не всім шанувальникам артистки воно припало до смаку.

"Ноги довгі, але плаття не дуже", "Я так розумію, чим безглуздіший наряд, тим Лобода і привабливіша!", "Сукня театральна портьєра.. ноги ідеальні", - пишуть в мережі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Світлана Лобода показала молодшу сестру. Більшість коментаторів вважають, що сестра набагато красивіше самої співачки.