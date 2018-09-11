"Неймовірно гарна": Настя Каменських зачарувала фанатів новим образом
16:33, 11 вересня 2018Суспільство
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На фото Каменських позує в ліфті - співачка одягла білу сорочку і джинси.
Настя поділилася знімком з Києва / фото instagram.com/kamenskux
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, поділилася з фанатами новим фото.
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Знімком артистка поділилася в Instagram. На фото Каменських позує в ліфті - співачка одягла білу сорочку і джинси.
Фанати оцінили новий образ співачки. "Яка вона класна", "Просто прелесть", "Як красиво", "Твоє почуття стилю бездоганно", - пишуть в мережі.
Раніше Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику.
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