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"Неймовірно гарна": Настя Каменських зачарувала фанатів новим образом

16:33, 11 вересня 2018
Суспільство
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Настя поділилася знімком з Києва / фото instagram.com/kamenskux

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Знімком артистка поділилася в Instagram. На фото Каменських позує в ліфті - співачка одягла білу сорочку і джинси.

Фанати оцінили новий образ співачки. "Яка вона класна", "Просто прелесть", "Як красиво", "Твоє почуття стилю бездоганно", - пишуть в мережі.

Раніше Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в купальнику.

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Теги: #Настя Каменських