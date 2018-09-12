У Києві пішов з життя відомий музикант (фото)

Серце Михайла Білик, який грав у Cowboy Band, Memphis Belle та інших колективах, зупинилося 8 вересня.

У Києві помер відомий український музикант Михайло Білик. Про це повідомив засновник групи "Воплі Відоплясова", фронтмен культової рок-групи "Борщ" Юрій Здоренко на своїй Facebook-сторінці.

За словами музиканта, серце Михайла, який грав у Cowboy Band, Memphis Belle та інших колективах, зупинилося 8 вересня.

Читайте такожРаптово померла відома харківська журналістка

"Пішов з життя мій друг, музикант Михайло Білик. 25 років ми разом проходили творчий шлях від створення групи "ЯЯЯ" до "ХАШ". Ми були дуже близькими друзями, і його відхід - це величезний біль в моїй душі, і в душах всіх, хто знав його близько", - розповів Здоренко.

Як відомо, Михайло Білик нещодавно відсвяткував 50-річний ювілей.

"Це був світлий, добрий чоловік, що володіє тонким почуттям гумору, такту, співчуття близьким, і найголовніше його якість - порядність і вірність у дружбі. Він назавжди залишається в моєму серці. Світла пам'ять йому і спокій його чистої душі", - написав Здоренко.