"Вкрала костюм у Вітаса?": напівгола Ані Лорак розлютила мережу (фото)
Опальна українська співачка Ані Лорак нарвалася на критику дописників в Instagram, показавши нове фото, на якому вона позує в блискучому костюмі, який багато хто вважає занадто відвертим.
Читайте також"Вам тут ніби 50 років": мережу налякало нове фото Ані Лорак
"Кожну мить нашого життя наповнюємо радістю і любов'ю. Нехай люди відчувають ваше світло. Кожна душа унікальна", - написала артистка.
"Блискуча", "Найяскравіша зірка", "Або в трусах, або з голим торсом. Костюмера треба міняти", "Украла костюм у Вітаса? Поверни, старенька!", "Як порцелянова лялька", - пишуть у коментарях під фото.
Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак з'явилася в новому образі на червоній доріжці в Росії і потрапила під роздачу хейтерів.