"Вкрала костюм у Вітаса?": напівгола Ані Лорак розлютила мережу (фото)

Багатьом не сподобався новий образ Ані Лорак, вони визнали його вульгарним.

Опальна українська співачка Ані Лорак нарвалася на критику дописників в Instagram, показавши нове фото, на якому вона позує в блискучому костюмі, який багато хто вважає занадто відвертим.

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"Кожну мить нашого життя наповнюємо радістю і любов'ю. Нехай люди відчувають ваше світло. Кожна душа унікальна", - написала артистка.

"Блискуча", "Найяскравіша зірка", "Або в трусах, або з голим торсом. Костюмера треба міняти", "Украла костюм у Вітаса? Поверни, старенька!", "Як порцелянова лялька", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак з'явилася в новому образі на червоній доріжці в Росії і потрапила під роздачу хейтерів.