Панеттьєрі вперше вийшла в світ після розриву з Кличком-молодшим (фото)

Wie süß sie ist! 😍 Hayden Panettiere verzaubert die Paparazzi in L. A. mit einem hinreißenden Outfit und einem entzückenden Lächeln. 😊👠💄💃 Die "Nashville"-Beauty trägt ein kurzes, schlichtes Kleid, das sie zu samtroten Boots und korrespondierendem Lippenstift kombiniert. Wow! 🙆 📷 ddp Images #ootd #outfitoftheday #dress #reddress #ladyinred #haydenpanettiere #wow #photooftheday #fashion #look #lookoftheday

A post shared by OK! Magazin Germany (@okmagazin) on Sep 12, 2018 at 2:18am PDT