Панеттьєрі вперше вийшла в світ після розриву з Кличком-молодшим (фото)
Голлівудські актриса Хайден Панеттьєрі вперше після розірвання заручин з українським боксером Володимиром Кличком з'явилася на публіці.
29-річна зірка була сфотографована в Лос-Анджелесі в короткому червоному платті і чоботях на високих підборах в тон. Образ Панеттьєрі доповнила яскраво-червона помада.
Про розірвання заручин Кличко і Панеттьєрі, які виховують трирічну дочку Кайю, стало відомо в серпні. Інформацію про розрив стосунків пари підтвердила мама Панеттьєрі, Леслі Фогель.
Пізніше американський журнал People з посиланням на інсайдерів повідомив, що зіркова пара переживала не найкращі часи у стосунках.
Wie süß sie ist! 😍 Hayden Panettiere verzaubert die Paparazzi in L. A. mit einem hinreißenden Outfit und einem entzückenden Lächeln. 😊👠💄💃 Die "Nashville"-Beauty trägt ein kurzes, schlichtes Kleid, das sie zu samtroten Boots und korrespondierendem Lippenstift kombiniert. Wow! 🙆 📷 ddp Images #ootd #outfitoftheday #dress #reddress #ladyinred #haydenpanettiere #wow #photooftheday #fashion #look #lookoftheday