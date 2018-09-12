Панеттьєрі вперше вийшла в світ після розриву з Кличком-молодшим (фото)

Образ Панеттьєрі доповнила яскраво-червона помада.

Голлівудські актриса Хайден Панеттьєрі вперше після розірвання заручин з українським боксером Володимиром Кличком з'явилася на публіці.

29-річна зірка була сфотографована в Лос-Анджелесі в короткому червоному платті і чоботях на високих підборах в тон. Образ Панеттьєрі доповнила яскраво-червона помада.

Про розірвання заручин Кличко і Панеттьєрі, які виховують трирічну дочку Кайю, стало відомо в серпні. Інформацію про розрив стосунків пари підтвердила мама Панеттьєрі, Леслі Фогель.

Пізніше американський журнал People з посиланням на інсайдерів повідомив, що зіркова пара переживала не найкращі часи у стосунках.