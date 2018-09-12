Джамала в новому кліпі "Крила" здивувала незвичайними локаціями (відео)

Режисером кліпу виступила Ганна Яблонська. За сюжетом герої борються зі своїми страхами і невпевненістю, перемагають їх і стають переможцями.

Джамала зворушила шанувальників прем'єрою нового відеокліпу на пісню "Крила". Про новий відеоролик артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Режисером кліпу виступила Ганна Яблонська. За сюжетом герої борються зі своїми страхами і невпевненістю, перемагають їх і стають переможцями.

"На кожному етапі нашому житті зустрічаються люди, які нам допомагають, надихають і окриляють. Особливо це важливо у важкі хвилини, коли ти сидиш і думаєш: "Ну, чому я? Чому мені дістаються найважчі випробування. Чому інші люди живуть щасливо, а я самий нещасний?". У ці хвилини тобі потрібні ці крила, будь то віра, ангел або кохана людина поруч", – цитує видання Vogue слова Джамали.