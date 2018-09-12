Гурту "С.К.А.Й" за винагороду повернули вкрадені в Одесі інструменти

Невідомі пограбували концертний мікроавтобус рок-гурту "С.К.А.Й" в Одесі.

Невідомі за винагороду повернули гурту "С.К.А.Й" майно, вкрадене в їхньому мікроавтобусі в Одесі. Про це у Facebook написав лідер гурту Олег Собчук.

"Друзі! З радістю повідомляємо, що наші інструменти і все, що було викрадено 31 серпня в Одесі, знайдено і сьогодні було доставлено в Київ. Звісно, за винагороду. Звісно, не без допомоги друзів і знайомих, але найголовніше, всім цим ми завдячуємо вам", - написав він.

Невідомі пограбували концертний мікроавтобус рок-гурту "С.К.А.Й" в Одесі. Викрали музичні інструменти, музичне обладнання.