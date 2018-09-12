Деруни на китайському порцеляні: що запросив перед концертом у Києві Енріке Іглесіас

Приїзд в Україну для 43-річного Іглесіаса буде вже не першим, в Києві співак виступав ще 11 років тому. Що правда, масштаби запланованого концерту на НСК "Олімпійський" перевершують минулий в рази.

Українським журналістам вдалося роздобути побутовий райдер (список вимог щодо проживання і харчування) іспанського співака Енріке Іглесіаса, який наприкінці вересня виступить на НСК "Олімпійський" в Києві.

Як повідомляє "КП в Україні", незважаючи на те, що екзотичних страв у райдері співака немає, йому всюди потрібно китайський фарфор, три пляшки зарубіжної горілки, 48 пляшок пива і 10 піц. OBOZREVATEL відібрав найцікавіші пункти з вимог гарячого іспанця.

Приїзд в Україну для 43-річного Іглесіаса буде вже не першим, в Києві співак виступав ще 11 років тому. Що правда, масштаби запланованого концерту на НСК "Олімпійський" перевершують минулий в рази.

Читайте такожЕнріке Іглесіас показавши кумедне відео зі своїми маленькими дітьми

Як стало відомо, особливі переваги у артиста знайшлися не тільки щодо гримерки та умов перебування за лаштунками. Певне меню іспанець бажає бачити й у готелі. На сніданок співак воліє омлет і вівсянку. На ланч - вегетаріанський суп з грибами, салат з овочів, однак слідом за цим м'ясо баранини. На вечерю - страви з картоплі і рису, салати.

У продакшн-офісі (приміщення в готелі, де проходять переговори з організаторами концерту, прес-конференції, інтерв'ю) обов'язково повинна знаходитися соковижималка з великим вибором фруктів і овочів.

Їжа та напої співакові повинні подаватися виключно на тарілках і в чашках з китайського фарфору, всі столи обов'язково повинні бути накриті скатертинами.

У своїх інтерв'ю Іглесіас згадує, що рідко вживає алкоголь. А якщо п'є, то виключно горілку. Цей напій співакові нібито відкрила його цивільна дружина Ганна Курнікової (з російською тенісисткою вони разом вже близько 16 років), яка навчила його пити так, що стає весело, але без наслідків для організму. Однак воліє артист горілку зарубіжного виробництва - в гримерці повинні бути дві пляшки французької Grey Goose і одна голландська Kettle One.

Крім алкоголю, співак замовив за лаштунки для себе і своєї команди 36 півлітрових пляшок джерельної води кімнатної температури, сік алое з м'якоттю, а також низькокалорійні напої - колу і енергетики. Разом з набором фруктів в гримерці має бути баночка меду і американські жувальні цукерки Twizzlers зі смаком полуниці.

Закінчення концерту Енріке і його команда з 30 чоловік мають намір відзначити з пивом і піцою. Художник повинні доставити 48 пляшок холодного пива, а також 10 великих піц і п'ять видів суші.

Нагадаємо, співак планує дати концерт в Києві восени. Вперше Іглесіас виступив в Україні в 2007 році. Очікувати його наступного виступу довелося 11 років. Масштабне шоу відбудеться 30 вересня на НСК "Олімпыйський".