Пластичний хірург назвав ймовірну причину хвороби Софії Ротару

Хірург відомої московської клініки вважає, що всьому виною вік співачки, постійні гастролі і роз'їзди

Стан здоров'я української співачки Софії Ротару останнім часом став однією з найбільш обговорюваних тем в інтернеті.

Багато хто говорить, що артистку підкосили пластичні операції, які вона постійно робить, різноманітні омолоджувальні процедури та дієти. Свою думку з цього приводу висловив московський пластичний хірург Олександр Вдовін, пише Eg.ru.

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"Софія Ротару — жінка зі смаком, і не думаю, що вона коли-небудь заходила надто далеко з пластичними операціями. Вона все робила помірно, в межах необхідності, — вважає хірург. — Судячи з фото, вона постійно відвідує косметолога і, можливо, робить біоревіталізацію, різного виду процедури з догляду. Вважаю, що свого часу вона також робила блефаропластику верхнього повіка, ліпосакцію нижньої третини обличчя і корекцію форми носа. Можливо, козелкова підтяжка теж мала місце. Деякі операції при цьому повторювалися, але ще раз наголошую: все відбувалося без фанатизму".

Відповідаючи на запитання, чи могли численні пластичні операції відбитися на здоров'ї співачки та довести її в підсумку до лікарняного ліжка, Вдовін нагадав, що Ротару за паспортом вже 71 рік.

"Її нинішній стан здоров'я ніяк не пов'язаний з пластичною хірургією. Вік рано чи пізно дасть про себе знати. Звинувачувати в цьому пластичних хірургів не варто, а вже більш того говорити що через це у неї проблеми, — каже Вдовін. — Думаю, причини у вікових змінах в організмі. Згадаймо, що гастролі та постійні переїзди також позначаються на здоров'ї. А те, що вона хоче і робить все для того, щоб бути красивою, так це просто викликає захоплення. Знімаю перед нею капелюха. І рівняйтеся на таких, як вона!".

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Софія Ротару була доставлена в реанімацію однієї з лікарень Уфи після різкого стрибка тиску. Вона зомліла на заході, куди була запрошена, і, прокинувшись, не розуміла, де перебуває. Саме з цієї причини співачка не була присутня на похороні Йосипа Кобзона — вона сама була дуже слабка.