Перед концертом у Києві Енріке Іглесіас розповів про своє особисте життя

Також Енріке, який нещодавно вперше став батьком, розповів, що відчуває і як змінилося його життя з появою сина і дочки.

Популярний співак Енріке Іглесіас, який 30 вересня виступить в Києві на НСК "Олімпійський", з появою дітей все частіше почав розповідати про особисте.

Не так давно артист назвав свою кохану Анну Курнікову супергероєм, а вже днями в інтерв'ю в телешоу Un Nuevo Día чи не вперше розповів про стосунки з Курніковою.

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"Вона весела, незалежна, не боїться труднощів. І якщо бути чесним, до зустрічі з нею я і подумати не міг, що здатний на такі довгі стосунки. Раніше у мене було багато різних дівчат, але все це було несерйозно", - зізнався Іглесіас.

Також Енріке, який нещодавно вперше став батьком, розповів, що відчуває і як змінилося його життя з появою сина і дочки, передає ТСН.

"Мені подобається моє нове життя. Тепер, коли я працюю на студії і час підходить до 20.00, я поспішаю додому. Мені хочеться швидше побачити дружину, дітей, дізнатися, чим вони займалися весь день, мене не хвилює більше нічого в цей момент. Тепер мені доводиться постійно шукати нові способи для розваги дітей, тому що їх посмішки перетворюють мене в найщасливішу людину на світі . Це заряджає мене позитивом на весь день, я не перестаю посміхатися сам. Що може бути важливіше?", - зворушливо прокоментував своє батьківство співак.

Також актор зазначив, що оскільки він тепер батько, то йому стало важче гастролювати.

"Тепер, коли у мене є діти, мені дуже важко подорожувати. Все обертається навколо них", - додав 43-річний Іглесіас в інтерв'ю.

Нагадаємо, співак планує дати концерт в Києві восени. Вперше Іглесіас виступив в Україні в 2007 році. Очікувати його наступного виступу довелося 11 років. Масштабне шоу відбудеться 30 вересня на НСК "Олімпыйський".