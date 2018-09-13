"Страшно дивитися, як мумія": мережу шокувало фото Насті Каменських

На фото Каменських позує в одному з київських ресторанів, співачка одягла коротку сукню, в якій видно її фігуру.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка виступає під творчим псевдонімом NK, поділилася новим фото, яке не сподобалося її фанатам.

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Знімком артистка поділилася в Instagram. На фото Каменських позує в одному з київських ресторанів, співачка одягла коротку сукню, в якій видно її фігуру.

Але шанувальників збентежив вираз обличчя Насті, її звинуватили в надмірній худобі. "Що з обличчям", "Я звичайно вибачаюся, а обличчя простіше вже не робиться?", "Схожа на Майкла Джексона", "Вам не личить бути худенькою,не треба худнути більше", "Чому на фото такий дивний вираз обличчя?", "Перекосило капітально", "Вираз обличчя типу сексі??? Якось дуже незграбно", "Жахливий жах,худюча,страшна", - пишуть фанати співачки.

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