Несподіваний дует: Потап і Олег Винник презентували спільний кліп

Кліп на пісню "Найкращий день" зняли MOZGI Production, режисером відео виступив Леонід Колосовський. Комедія "Скажене весілля" вийде в широкий прокат з 4 жовтня 2018 року.

Олег Винник заспівав дуетом з Потапом, пісня стане саундтреком до нового комедійного фільму "Скажене весілля". Про це повідомляє ТСН.

Потап став музичним продюсером української комедії "Скажене весілля", а також записав несподіваний дует з Олегом Вінником. Слова і музику до пісні написав Олексій Потапенко (Потап). "Найкращий день" - другий офіційний саундтрек до повнометражної комедії "Скажене весілля", героями якої стали українські артисти.

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"Після того, як я побачив сцену з Олегом у фільмі, відразу зрозумів, що бути дуету! Ми зустрілися, все обговорили, і вже наступного дня куражно, весело і "по-скаженому" записали пісню в студії. Взагалі, унікальна ситуація, коли два різнохарактерних харизматичних чоловіки зустрічаються на одному знімальному майданчику: співають, танцюють та грають на музичних інструментах. Кліп вийшов дуже красивий!", - коментує Потап.

Кліп на пісню "Найкращий день" зняли MOZGI Production, режисером відео виступив Леонід Колосовський. Комедія "Скажене весілля" вийде в широкий прокат з 4 жовтня 2018 року.