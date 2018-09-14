"Цвет настроения черный": нова пісня Кіркорова і Кріда за кілька годин вийшла в Google тренди України

В одному з епізодів виконавці постають в образах персонажів серіалу «У всі тяжкі».

Російські співаки Єгор Крід і Філіп Кіркоров зняли кліп на пісню "Цвет настроения черный".

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Кліп з'явився на YouTube-каналі лейблу Black Star у п'ятницю, 14 вересня. На даний момент він вже зібрав 420 тисяч переглядів на YouTube.

На відео Кіркоров разом з Кридом спускається в підвал і переодягається в чорний одяг. В одному з епізодів виконавці постають в образах персонажів серіалу «У всі тяжкі» Уолтера Уайта і Джессі Пінкмана. В кінці кліпу в Кріда стріляють з пістолета у помсту «за нашого короля Філіпа Бедросовича».

Як повідомляв УНІАН, кліп російських виконавців Філіпа Кіркорова та Миколи Баскова Ibiza, опубліковану на відеохостингу YouTube, набрав 1 мільйон переглядів за добу.