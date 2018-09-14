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Кобзон в останньому великому інтерв'ю заспівав пропагандистську частівку з лайкою (відео)

16:42, 14 вересня 2018
Суспільство
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Йосип Кобзон / REUTERS

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Для інтерв'ю тоді артист зібрав журналістів у своєму робочому кабінеті в готелі "Пекін", передають Dni.Ru.

Замість запланованих 45 хвилин бесіда з Кобзоном, за даними ЗМІ, зайняла більше трьох годин. Говорили тоді журналісти з ним про все – про допустимість мату на сцені, про лікування співака від онкологічного захворювання, про його стосунки з Пугачовою і навіть про реп-батли Гнойного і Оксимирона.

Під завісу у нього запитали про санкції, під які потрапив і сам Кобзон. А він відповів на це радянською пропагандистською матірною частівкою.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Нагадаємо, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород й заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР".

Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

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Теги: #смерть#Йосип Кобзон