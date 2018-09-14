"Складно тримати себе в руках": Даша Астаф'єва похвалилася пишними грудьми на зйомках фільму (фото)
17:37, 14 вересня 2018Суспільство
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Астаф'єва поділилася зі своїми шанувальниками пікантною фотографією зі зйомок фільму.
Астаф'єва поділилася фотографією зі зйомок фільму / Instagram
Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва похвалилася на камеру пишними грудьми на зйомках фільму. Пікантну фотографію співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.
"Доводиться допомагати тим, кому складно тримати себе в руках. #кошмарныйдиректор",- підписала знімок Астаф'єва.
Нагадаємо, раніше зірка показала оголені сідниці.
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