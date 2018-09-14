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"Складно тримати себе в руках": Даша Астаф'єва похвалилася пишними грудьми на зйомках фільму (фото)

17:37, 14 вересня 2018
Суспільство
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Астаф'єва поділилася фотографією зі зйомок фільму / Instagram

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва похвалилася на камеру пишними грудьми на зйомках фільму. Пікантну фотографію співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Доводиться допомагати тим, кому складно тримати себе в руках. #кошмарныйдиректор",- підписала знімок Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше зірка показала оголені сідниці.

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Теги: #Даша Астаф'єва