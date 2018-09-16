"Схожа на трансвестита": Лорак у дивному вбранні жорстко розкритикували в Instagram (фото)

Шанувальникам не сподобалося плаття і взуття співачки.

Новий знімок української співачки Ані Лорак отримав хвилю критики в мережі.

Під новим фото Лорак в Instagram передплатники розкритикували зовнішність співачки. На їхню думку, Лорак завдає "важкий" макіяж, який її старить. Також шанувальникам не сподобалося плаття і взуття співачки.

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"На трансвестита вона змахує! Ботокс - нічим - не замаскуєш!", "Блін. Що за наряд ненормальний?", "Тіні жах, думала, вона заплакала", "Жах сукня, жах взуття, ви ж така витончена, у вас така гарна фігура, такі вбрання її тільки псують", "Кароліна, у вас що, костюмер Кіркорова? Це ж пафосно, але не красиво, старить, не личить зовсім!", "Жахливе вбрання і копита", "Страшна сукня, моторошне взуття!", - коментують підписники.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак рознесли в Instagram, звинувативши в надмірному захопленні ботоксом.