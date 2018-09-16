Лобода знялася в темних окулярах і розповіла про складний період у своєму житті

За словами артистки, у неї зараз дуже мало часу, адже вона знаходиться в турі і весь свій час проводить на сцені.

Українська співачка Світлана Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пост, в якому розповіла, чому останнім часом так рідко публікує нові знімки.

За словами артистки, у неї зараз дуже мало часу, адже вона знаходиться в турі і весь свій час проводить на сцені.

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«Ви часто запитуєте, чому на моїй сторінці зараз так мало фотографій....котики, я нічого не встигаю. ми постійно кудись летимо, їдемо, доповзаємо. Ми закінчуємо тур, залишилися лічені міста ... жовтень - місяць глобальної підготовки до нового шоу, нових пісень, нового життя!», - повідомила Лобода.

Як повідомляв УНІАН, скандальна українська співачка Світлана Лобода з'явилася на російському музичному конкурсі "Нова хвиля" в незвичайному сукню кольору електрик.